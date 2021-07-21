Известные иностранные тренеры изъявляли желание возглавить сборную России по футболу, сообщает РБК. По данным источника, в их число вошли Фабио Капелло, Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери и Дик Адвокат. Но РФС не стал рассматривать их кандидатуры.

«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России, — заявил источник в РФС. — От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают».

Клинсманн, Раньери и Адвокат якобы предлагали свои кандидатуры ранее.

Капелло 75 лет, он уже руководил сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством россияне вышли на ЧМ-2014, но не смогли пробиться в плей-офф. Адвокат возглавлял российскую национальную команду до него — с 2010 по 2012 год. При нём сборная России вышла на Евро-2012 и также не пробилась в плей-офф.

Клинсманн является освобождённым специалистом после ухода из «Герты» в 2020 году. Ранее он возглавлял сборную Германии, «Баварию» и сборную США.

Капелло после ухода из сборной России возглавлял китайский «Цзянсу Сунин» в 2017-2018 году.

Раньери, приведший в 2016 году «Лестер» к победе в чемпионате Англии, этим летом покинул «Сампдорию».

Наконец 73-летний Адвокат в конце этого сезона покинул «Фейеноорд» и решил завершить тренерскую карьеру.

Пост главного тренера сборной России остаётся вакантным после отставки Станислава Черчесова 8 июля. По последним данным, основным кандидатом на должность является наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, также в шорт-лист входят Курбан Бердыев и Валерий Карпин.