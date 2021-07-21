«Монако» может побороться за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, утверждает журналист Руди Галетти в Твиттере. По его информации, монегаски предложили за хавбека сборной Хорватии 30 миллионов евро плюс бонусы. В подписании Влашича заинтересован его соотечественник — главный тренер «Монако» Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что армейцы хотят выручить за Влашича как раз не меньше 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет «Милан», однако красно-чёрные готовы взять его лишь в аренду за 5 миллионов с опцией выкупа за 20 плюс бонусы. Сам Влашич хотел бы перейти в итальянскую команду.

Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года. В сезоне РПЛ-2020/21 на его счету 26 матчей, 11 голов и 5 голевых передач.

Тем же летом 2018 года ЦСКА продал в «Монако» своего воспитанника — хавбека сборной России Александра Головина.