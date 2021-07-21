Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька доволен работой России по борьбе с допингом. По его словам, Россия добилась прогресса в данном вопросе.

«В России всё ещё есть нарушители, как в и любой другой стране, — цитирует Rzeczpospolita Баньку. — Но мы уже не имеем беспрецедентной допинговой поддержки правительства».

Ранее ВАДА наложило на российский спорт ряд санкций из-за дела о государственной поддержки допинга. В декабре 2020 года из-за попытки сфальсифицировать базу данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Россия была на два года отстранена от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. На Игры в Токио россияне поехали как «Команда ОКР».