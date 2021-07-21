Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении Ирины Безбородовой, жены петербургского арбитра Владислава Безбородова, сообщает официальный сайт ведомства. Её обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Дело возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

Накануне стало известно, что Безбородова избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи. У него были зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

Отмечается, что следственная группа осуществила выезд на место происшествия, сейчас проводятся допросы свидетелей и очевидцев инцидента, устанавливаются детали. «Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления», — гооворится в сообщении.

Владислав Безбородов в качестве футболиста выступал за петербургские «Зенит» и «Динамо», а также ряд клубов Латвии и Белоруссии, а в 2007 году начал карьеру арбитра. Является судьёй ФИФА. Его старшая сестра Марина была первой женой экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева.

По словам арбитра, он выгнал жену из дома после инцидента.