«Рубин» на официальном сайте объявил об уходе защитника Карла Старфельта. 26-летний швед продолжит карьеру в шотландском «Селтике». По данным прессы, вице-чемпионы Шотландии заплатят за Старфельта 5 миллионов евро, из них 10 процентов (500 тысяч) получит предыдущий клуб игрока «Гётеборг».

Старфельт перешёл в «Рубин» летом 2019 года. За два сезона на его счету 42 матча и 3 гола в составе казанцев. В сезоне-2020/21 он отметился тремя мячами в 31 встрече. «Рубин» по итогам сезона занял четвёртое место и попал в Лигу конференций. «Селтик» стал вторым в шотландской премьер-лиге, не сумев выиграть чемпионство впервые с 2011 года.