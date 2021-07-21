Испанская «Валенсия» разгромила греческий «Атромитос» в товарищеском матче со счётом 3:0. Голами отметились Ману Вальехо (13-я минута), Джейсон (20-я минута) и Гонсалу Гедеш (69-я).

Во втором тайме в составе «летучих мышей» появился хавбек сборной России Денис Черышев.

Ранее в прессе появилась информация, что 30-летний россиянин может перейти в «Хетафе», но сам он опроверг данные слухи.

Черышев является воспитанником «Реала» и всю карьеру провёл в Испании. В минувшем сезоне он провёл 21 матч, отметившись тремя голевыми передачами в Ла лиге. Он был включён в заявку сборной России на Евро-2020, вышел на замену в стартовом матче с Бельгией (0:3), но получил травму и был заменён, отыграв только 33 минуты.