Многолетний тренер российских клубов Миодраг Божович раскритиковал реформы, которые предложила голландская компания Hypercube для улучшения российского футбола. Ранее стало известно, что аналитическое агентство предложило ряд изменений, которые могут помочь российским клубам прогрессировать и увеличить прибыль.

«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? — цитирует Sport24 Божовича. — Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое».

Божович в России работал с небольшим перерывом с 2008 по 2020 год. В его карьере были «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». С ростовчанами он выиграл Кубок России в 2014 году.