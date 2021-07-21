Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка раскритиковала мужскую художественную гимнастику. Прославленная фигуристка выложила выступление мужчины с лентой на странице в Инстаграм и заявила, что испытала от этого видео культурный шок.

«Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! — написала Навка в Инстаграме. — И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик…»

Стоит отметить, что Навка ошиблась, говоря, что в России мужской художественной гимнастики нет. Так 25 января этого года на первенстве России прошли соревнования по художественной гимнастике среди юношей. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова положительно оценила эту дисциплину и отметила, что у неё есть будущее.