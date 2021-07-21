Защитник «Кальяри» и сборной Уругвая Диего Годин заявил, что к нему проявлял интерес российский клуб. Ранее сообщалось, что островитяне готовы расстаться с ним и другими дорогими игроками из-за высокой зарплаты.

«Две-три недели назад они получили предложение из России и Турции. Но мне никто не звонил с подробностями, сейчас я думаю о «Кальяри», — приводит Football Italia слова Година.

По информации СМИ, 35-летнего уругвайца хотели видеть в своём составе «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые предлагали ему трёхлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Годин выступает за «Кальяри» с 2020 года. Ранее в его карьере были уругвайские «Серро» и «Насьональ», испанские «Вильярреал» и «Атлетико» и итальянский «Интер». В «Атлетико» он провёл большую часть карьеры — с 2010 по 2019 год, выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании, две Лиги Европы и три Суперкубка УЕФА, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Годину принадлежит рекорд по матчам за сборную Уругвая — 141. Он принял участие в Кубках Америки 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 и 2021 года, завоевав в 2011 году золото. Также на его счету участие в ЧМ-2010 (четвёртое место), 2014 и 2018.