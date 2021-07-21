Стартовали первые соревнования Олимпиады-2020. «Милуоки» стал чемпионом НБА. Алину Загитову и Евгению Медведеву проверили на допинг. Российский пловец пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Определился хозяин Олимпийских игр-2032. Самые интересные новости спорта 21 июля – в дайджесте Nevasport.

Стартовали первые соревнования Олимпиады-2020

В Токио стартовали Игры XXXII Олимпиады. Первым соревнованием в столице Японии стал матч предварительного раунда софтбольного турнира между Австралией и Японией. В софтболе будет разыгран один комплект медалей у женщин, мужчины проведут соревнования в бейсболе.

«Милуоки» обыграл «Финикс» и стал новым чемпионом НБА

«Милуоки Бакс» в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации обыграли «Финикс Санз» и впервые за 50 лет взяли чемпионский титул. Счет матча составил 105:98, итоговая победная серия: 4-2.

В Токио отстранили первого участника Олимпийских игр

В Токио отстранили от участия в Олимпиаде первого спортсмена из-за обнаруженного коронавируса. Ею стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Известно, что тесты на антиген и ПЦР, взятые у спортсменки по прилету в аэропорт Токио, показали положительный результат, после чего ее отправили на 14-дневный карантин.

Полузащитник «Зенита» перешел в «Балтику»

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин подписал контракт с калининградским клубом «Балтика». Сообщается, что футболист будет выступать за команду из Калининграда на правах аренды до конца сезона.

Австралия в третий раз примет летние Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил место проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Олимпиаду вновь примет Австралия, на этот раз соревнования пройдут в городе Брисбен.

Алина Загитова и Евгения Медведева прошли проверку на допинг

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева были протестированы на наличие допинга в июне текущего года. Сообщается, что фигуристки были проверены впервые за шесть месяцев инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Евгений Кукуляк рассудит матч между «Химками» и «Зенитом»

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров и инспекторов матчей первого тура сезона-2021/22 Тинькофф Российской премьер-лиги. Встречу между «Химками» и санкт-петербургским «Зенитом» рассудит Евгений Кукуляк.

Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

Российский пловец Илья Бородин не примет участия в Олимпиаде-2020. 18-летний спортсмен был включён в состав сборной России, но на сборе во Владивостоке он сдал положительный тест на коронавирус.

На матч «Химки» — «Зенит» пустят не более 500 зрителей

На матче 1-го тура чемпионата России по футболу «Химки» — «Зенит» будет присутствовать не более 500 болельщиков, утверждает «Спорт-Экспресс». Роспотребнадзор Московской области с большой вероятностью повторит меры коллег из Москвы.

Глава ВАДА Банька похвалил Россию за борьбу с допингом

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька доволен работой России по борьбе с допингом. По его словам, Россия добилась прогресса в данном вопросе.