В ночь с 21 на 22 июля в НХЛ завершился драфт расширения. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» сформировал свой состав, выбрав по игроку от всех клубов НХЛ кроме «Вегаса Голден Найтс», который не так давно также проходил процедуру драфта расширения.

Примечательно, что новичок лиги оставил без внимания российских хоккеистов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клуб могут пополнить сразу несколько россиян: запросивший обмен Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов.

Напомним, первый официальный матч «Сиэтл Кракен» проведёт на выезде с «Вегас Голден Найтс». Официальное расписание регулярного сезона НХЛ 2021/2022 будет опубликовано в пятницу, 23 июля в 1.00 мск.