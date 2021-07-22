Как сообщает американский журналист Джереми Рутерфорд, новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» был готов забрать нападающего Владимира Тарасенко во время драфта расширения с последующим обменом игрока в другой клуб. Однако осложнил ситуацию пункт в контракте хоккеиста, который запрещает любой обмен Тарасенко без его прямого одобрения.

Напомним, контракт Владимира Тарасенко с «Сент-Луис Блюз» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Сумма кэпхита согласно соглашению составляет 7,5 млн долларов. В прошедшем сезоне российский форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 14 (4+10) результативных очков. В плей-офф Тарасенко провёл четыре матча и забросил две шайбы.

Ранее стало известно, что Тарасенко запросил у «Сент-Луис Блюз» обмен. Причинами ухода хоккеиста называют некачественную работу медицинского штаба, которые допустили рецидив травмы плеча и спровоцировали новую.