Российский пловец Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Олимпийские игры в Токио. Бородин должен был выступать на дистанциях 400 и 200 метров комплексным плаванием.

Как стало известно, Всероссийская федерация плавания приняла решение заменить Илью Бородина на Максима Ступина. Резервист должен выступить на дистанции 200 метров. При этом олимпийская лицензия на заплыв на 400 метров останется неиспользованной.

«Мы приняли решение поставить на 200 м комплексом Максима Ступина, теперь остался технический момент, нужно его дозаявить. Посмотрим, как это получится на практике», – сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Напомним, соревнования на Олимпийских играх начнутся 24 июля. Первые заплывы в комплексном плавании на дистанции 200 метров у мужчин стартуют 28 июля, на следующий день пройдут полуфиналы. Финал программы запланирован на 30 июля.