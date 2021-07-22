Стадион для бейсбола и софтбола в Токио. Фото МОК

Стадион для бейсбола и софтбола в Токио. Фото МОК

Пушистый дикий зверь чуть не стал причиной срыва матча по софтболу между сборными Японии и Австралии на Олимпийских играх в Токио.

«Охрана обнаружила медведя на арене «Адзума», где проходят соревнования. Нам не удалось найти или поймать медведя. Несмотря на то, что на стадион не допускают зрителей, мы находимся в состоянии боевой готовности и ищем медведя вокруг этого места», — сообщил представитель полиции Фукусимы.

Матч между сборными Японии и Австралия прошел накануне, 21 июля, и завершился со счетом 8:1 в пользу японской команды.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Прямой эфир стартует 23 июля в 14.00 мск на Первом канале.