Казанский «Рубин» сможет принять не более 30% зрителей от всей заполняемости стадиона в матче с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Болельщики, которые решат посетить встречу между клубами, должны будут соблюдать все санитарные нормы, безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. При этом зрителям будет запрещено пересаживаться на более удобные ряды — на трибуне необходимо занимать сидения строго в соответствии с указанным на билете номером места.

Напомним, матч 1-го тура сезона 2021/2022 РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» состоится 24 июля на стадионе «Казань Арена» в Казани. Игра стартует в 20:00 мск.