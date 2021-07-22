Директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси решил покинуть должность после того, как в СМИ просочилась информация о прошлых комментариях Кобаяси, высмеивающих Холокост. Об этом со ссылкой на председателя оргкомитета турнира Сэйко Хасимото сообщили местные новостные порталы.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память 6 миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром», — заявил один из сотрудников центра по борьбе с антисемитизмом.

Напомним, ранее в сети разлетелось видео, на котором в ходе стендап-выступления Кобаяси предлагает зрителям «поиграть в Холокост», разбрасывая человечков из бумаги. Ролик быстро набрал популярность и вызвал скандал в высших кругах. Известно, что Кентаро Кобаяси принял решение об отставке самостоятельно и уже принёс свои извинения за случившееся.