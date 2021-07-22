Гандболистка олимпийской сборной России Дарья Дмитриева рассказала о проблемах национальной команды с соблюдением режима на Олимпиаде в Токио. По словам спортсменки, во всем виновата смена часовых поясов.

«С режимом пока проблемы: кто засыпает в 3, кто в 4. Я в 5 еле заставила себя уснуть. Сегодня практически перестроились уже, вчера тоже была хорошая тренировка. Пока работаем в штатном режиме. Решили коллективно позаниматься вчера йогой», — сказала Дмитриева.

Гандболистка также отметила, что с каждым днём самочувствие девушек в команде всё лучше – все начинают приходить в себя.

«Сегодня была самая весёлая тренировка: по настрою, темпу, настроению. Думаю, дальнейшие результаты пойдут только вверх», — подчеркнул главный тренер сборной России Алексей Алексеев.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Прямой эфир стартует 23 июля в 14.00 мск на Первом канале.