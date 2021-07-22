Английский клуб «Бидейл», выступающий в 11-м дивизионе, вновь порадовал футбольных болельщиков со всего мира и оригинально презентовал новую «голую» форму.

В этом сезоне «Бидейл» решил привлечь внимание общественности прозрачным комплектом формы, на футболках и шортах которого нарисованы белые стрелки, указывающие на мужские половые органы. В центре футболки написано «Проверь» — призыв к тому, чтобы мужчины прошли тестирование на рак простаты и яичек.

Напомним, в 2019 году «Бидейл» уже представлял публике необычный дизайн формы. На комплекте гостевых игровых маек было изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёный горошек.

Ранее на домашней форме «Бидейла» были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а выездной комплект «украшали» нарисованные сосиски.