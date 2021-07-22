Российская фигуристка Алиса Ефимова будет выступать в паре с немецким фигуристом Рубеном Бломмартом и представлять Германию на будущих турнирах. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Напомним, ранее Ефимова выступала в паре с Александром Коровиным. В феврале текущего года фигуристы прекратили совместные выступления и тренировки. Известно, что решение о распаде дуэта было принято после чемпионата России-2020, где пара заняла девятое место.

По словам Ефимовой, после турнира в отношениях спортсменов произошел перелом и они решили прекратить совместную работу. Лучшим достижением пары Ефимова/Коровин является победа на Универсиаде в Красноярске, также финал Кубка России–2018.

Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт тренируются вместе около двух недель. Совместное видео с тренировок фигурист опубликовал в своем Instagram. Ранее немец катался в паре Еленой Павловой.