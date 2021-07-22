Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление известного российского журналиста Владимира Познера, усомнившегося в целесообразности проведения Олимпиады в Токио.

«Эти игры – не про спорт, а про политику? Я верю, что с того момента, как будет поднят олимпийский флаг и зажжётся огонь, мы будем говорить только о спортивных вещах. Наверное, правильно перед стартом обсуждать околоспортивные вещи, но потом будет переключение. Это будет замечательный праздник спорта, не согласен, что всё будет о политике», — сказал Поздняков.

По словам главы ОКР, 11 тысяч спортсменов из года в год ждали своего часа, чтобы воплотить мечту в жизнь – участвовать на Олимпийских играх в Токио.

«Они нужны, чтобы не разбить их мечту», — дополнил Поздняков.

Напомним, ранее Владимир Познер заявил, что Олимпиада в Токио – «ненужная и далекая» из-за постоянных переносов на фоне пандемии коронавируса. Также Познер отметил, что без зрителей это турнир будет выглядеть еще более бесполезным.