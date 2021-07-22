Четырехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Рио, российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне канун старта Олимпиады в Токио.

«Удивили картонные кровати. Если сравнивать с Играми-2016 в Рио-де-Жанейро, то там хотя бы был холодильник, а здесь у нас даже и его нет. В целом терпимо. Атмосфера и эмоции Олимпиады все компенсируют», — сказала гимнастка.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля и закончатся 8 августа. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Прямой эфир стартует 23 июля в 14.00 мск на Первом канале.