Как сообщает издание Reuters, примерно 950 человек, включая официальных лиц и журналистов, посетят официальную церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.

Помимо этого, в церемонии примут участие актёры и спортсмены. Об этом сообщил в четверг на брифинге начальник главного операционного центра Токио-2020 Хидемаса Накамура.

Хидемаса Накамура также отметил, что избавиться от вируса «чрезвычайно сложно», однако власти и организаторы Олимпийских игр делают все возможное, чтобы выявлять и изолировать заболевших как можно раньше.

Напомним, посетить открытие не смогут тренерские штабы и персонал команд, а также обычные зрители. По решению властей Японии и организаторов соревнований, запрет на посещение был принят в связи с ухудшающейся обстановкой заболеваемости коронавирусом среди японцев и гостей Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Прямой эфир стартует 23 июля в 14.00 мск на Первом канале.