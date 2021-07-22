Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак подвел итоги и рассказал, чего ожидает от предстоящего матча 1-го тура РПЛ с «Химками».

«Химки» — очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно. Они готовы и будут играть на победу. Нас ждёт очень непростой и интересный матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Как отметил главный тренер, в матче за Суперкубок был очень непростой первый тайм — команде не хватало движения.

«Была некоторая разбалансированность — какие-то игроки смотрелись лучше, потому что были уже готовы к сезону, другим мы даём время для того, чтобы они набирали постепенно свои кондиции. Не могу сказать, что эта игра была блестящей с точки зрения функционального состояния», — сказал специалист.

Семак также отметил, что после игры у команды было по два выходных дня, после чего тренерский штаб и игроки приступили к тренировкам в обычном режиме.