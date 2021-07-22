Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, когда в расположение команды вернется полузащитник Вильмар Барриос:

«Он завтра прибудет в наше расположение», — цитирует тренера пресс-служба «Зенита».

Колумбийский хавбек «Зенита» Вильмар Барриос выступал за национальную сборную Колумбии на Кубке Америки. Команда Барриоса дошла до полуфинала, где обыграла сборную Перу и завоевала бронзовые медали турнира.

Напомним, «Зенит» проведет первый матч 1-го тура РПЛ с «Химками» 24 июля. Начало матча 17.30 мск. Ранее главный тренер санкт-петербургской команды рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с подмосковной командой.