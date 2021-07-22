Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто станет следующим соперником российского бойца Ислама Махачева. По словам Уайта, вероятнее всего им станет американский боец Бенеил Дариуш.

«Теперь им всем придётся драться с Исламом. Думаю, мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», — сказал Уайт.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе на турнире UFC Вегас 31 прошел главный бой турнира между Исламом Махачевым и представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Поединок завершился в четвёртом раунде после того, как Махачев применил удушающий прием.

Американский боец Бенеил Дариуш занимает третью строчку в обновленном рейтинге UFC. В последнем бое, Дариуш уверенно победил Тони Фергюсона единогласным решением судей. Ранее стало известно, что российский боец поднялся на пятую строчку в рейтинге UFC, оставив позади себя Тони Фергюсона и Конора Макгрегора.