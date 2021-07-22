Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мечтами о совместном сыном матче в КХЛ. Напомним, сын хоккеиста — Артур Зарипов, выступает в молодежной команде казанского клуба «Ирбисе».

«Артур играет в юниорском «Ирбисе» вместе с сыном Квартальнова, проводим ли мы вместе занятия? Нет. У него же другая команда, другая система подготовки, другая программа, другие наставники, другой возраст. Он тоже сейчас проходит предсезонные сборы с «Ирбисом»», — сказал Зарипов.

По словам хоккеиста, пока рано давать какие либо оценки его сыну или говорить о потенциале Артура: Зарипов-старший предлагает понаблюдать за развитием и перспективами сына в будущем сезоне чемпионата МХЛ.

«Остаётся ли мечта сыграть вместе? Безусловно. В НХЛ умеют делать шоу, да и у нас постепенно к этому приходят. Но мечта сыграть вместе с сыном остаётся», — отметил форвард «Ак Барса».

Напомним, в текущее межсезонье нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов продлил соглашение с клубом на один сезон. Сезон 2021/2022 станет для него 17-м в составе «барсов». В общей сложности Зарипов сыграл за казанский клуб в 887 матчах и набрал 633 (288+345) результативных очка.