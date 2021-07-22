Объединение «Ландскрона» выступило с обращением к болельщикам и фанатам «Зенита» по поводу предстоящего выездного матча 1-го тура РПЛ с «Химками». Представители движения просят всех неравнодушных бойкотировать выезд на гостевую трибуну из-за отсутствия нормальной организации и дискриминации не вакцинированных фанатов клуба.

«За два дня до выезда мы пока еще не официально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем», — говорится в обращении объединения.

«Ландскрона» также предлагает рассмотреть варианты любых других секторов стадиона, помимо гостевого. Коме того, как отметили в движении, медотводы не действуют — только вакцинированные и люди с ПЦР-тестами, сделанными в московских лабораториях могут проходить на матч. При этом «Ландскрона» указывает на то, что в матче за Суперкубок России от фанатов и зрителей не требовали документального подтверждения о состоянии здоровья.