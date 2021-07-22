Экс-защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о завершении профессиональной карьеру в возрасте 23 лет.

«Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается», — сообщил Лысов.

Футболист также поблагодарил «Локо» за долгие годы воспитания и хоть и не долгую, но хорошую карьеру.

«Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру», — сказал защитник.

По словам Лысова, в дальнейшем он планирует остаться в футболе и заняться тренерской деятельностью.

«Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках всё делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», — цитирует Лысова «Чемпионат».

Напомним, Михаил Лысов — воспитанник «Локомотива». За основную команду Михаил провел 32 встречи, в которых не отметился результативными действиями. В составе московского клуба, Лысов становился чемпионом России (2018) и обладателем Кубка России(2019).