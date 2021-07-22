Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев восхитился новым фото пловчихи Юлии Ефимовой, которое спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Юля, ты персик», — написал он.

В подписи к снимку Ефимова также обратилась к подписчикам с вопросом на тему Олимпиады в Токио.

«Сколько олимпийских колец на фото?» — спросила поклонников спортсменка.

Напомним, российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпийские игры на дистанции 200 м брассом, на которой она трижды становилась чемпионкой мира и дважды призёром Олимпиад. На Играх в Токио спортсменка выступит на дистанции 100 м брассом.

Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Прямой эфир стартует 23 июля в 14.00 мск на Первом канале.