Российская теннисистка Маргарита Гаспарян подтвердила информацию о своем замужестве. Спортсменка также назвала имя своего избранника. Им стал бывший белорусский теннисист Сергей Бетов. Фото со свадебной церемонии Гаспарян опубликовала на своей странице в Instagram.

«Счастье любит тишину», — подписала снимок теннисистка.

На вопрос одного из подписчиков, «кто жених? Почему нас не позвали?», Маргарита в шутку ответила, что ее муж белорусский олигарх, владеющий полями с картошкой.

Поздравить спортсменов в комментариях пришли и российские спортсмены.

«Поздравляю вас. Счастливой семейной жизни», — написала Анастасия Пивоварова.

Теннисист Сергей Бетов закончил спортивную карьеру год назад, и сейчас занимается тренерской деятельностью. К последним матчам Маргарита готовилась под руководством своего нового супруга.