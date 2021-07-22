Новый сезон в РПЛ стартует уже завтра, 23 июля: открывать программу первого тура будет противостояние «Ростова» с московским «Динамо».

Из-за аномальной жары время начала игры сдвинули на час вперед, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, которые в межсезонье успели усилиться ургувайским защитником Диего Лаксальтом. До переезда в Россию он играл за «Селтик» и «Торино» на правах аренды из «Милана». Ростовчане тоже сделали важное приобретение: их ряды пополнил Николай Комличенко, арендованный как раз у «Динамо», однако о его участии в завтрашнем матче пока нельзя говорить с уверенностью. За москвичей точно не сыграет нападающий Вячеслав Грулев, восстанавливающийся после травмы, также под вопросом выход Себастиана Шиманьски.

Для лидеров прошлого сезона первый тур должен пройти без сюрпризов и сложностей. В субботу действующий чемпион России «Зенит» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Сине-бело-голубые сохранят статус фаворита, несмотря на отсутствие бразильского нападающего Малкома — клуб отпустил его в национальную сборную для участия в Олимпиаде. Неизвестно, сможет ли сыграть Вильмар Барриос, который только завтра прибудет в расположение петербуржцев. Хавбек выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки, после чего получил небольшой отпуск. Также под вопросом участие Деяна Ловрена: после Евро-2020 он не сразу присоединился к «Зениту», поэтому не сыграл в матче за Суперкубок. Однако заменить его может Дмитрий Чистяков, поэтому провала в обороне у сине-бело-голубых не будет.

Московский «Спартак» начнет новый сезон противостоянием с казанским «Рубином», который, очевидно, пока находится не в лучшей форме — в двух последних встречах подопечные Леонида Слуцкого пропустили семь мячей. При этом проблемы прослеживаются не только в обороне, но и в атаке, а также при розыгрыше стандартов, что сыграет на руку красно-белым. «Спартак» входит в сезон с новым тренером — Руем Виторией, но кадровые перестановки, судя по предсезонке, прошли для команды безболезненно. Скорее всего, три очка по итогам этой встречи отправятся в Москву.

Не должно возникнуть проблем и у «Локомотива» во главе с Марко Николичем. Первым соперником «железнодорожников» станет тульский «Арсенал», который в прошлом сезоне рисковал потерять прописку в высшем дивизионе. Очевидно, что московский клуб подойдет к домашнему матчу в статусе железного фаворита, и взять три очка ему не должно помешать даже недавнее разгромное поражение от «Зенита». В межсезонье завершил карьеру опытный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Поначалу он планировал остаться в клубе и даже официально вошел в тренерский штаб, однако спустя две недели объявил об уходе, сославшись на личные причины.

ЦСКА в воскресенье на своем поле примет «Уфу», которая, как и «Арсенал», в прошлом сезоне боролась за выживание в РПЛ. Пришедший на пост главного тренера Алексей Стукалов смог сохранить команде прописку в элите, но о других достижениях говорить пока не приходится. «Армейцы» тоже провели предыдущий розыгрыш турнира не лучшим образом и не пробились в еврокубки, однако в межсезонье в тренерском штабе команды произошли серьезные перемены. Хорватский специалист Ивица Олич, возглавивший «армейцев» по ходу прошлого сезона, уже успел попрощаться с командой. Ходили слухи, что его место займет Станислав Черчесов, но руководство клуба, к облегчению фанатов, сделало выбор в пользу Алексея Березуцкого. В прошлом сезоне уфимцы боролись с москвичами весьма достойно: в первом круге проиграли с минимальным счетом 0:1, во втором — сыграли вничью (1:1). Тем не менее, явными фаворитами матча будут «армейцы», а для команды Стукалова будет подвигом увезти из столицы хотя бы одно очко.

Закрывать программу первого тура будет интересное противостояние «Нижнего Новгорода» с «Сочи». И хотя южане приедут за легкой победой, будет любопытно посмотреть на встречу команд, в народе называемых фарм-клубами «Зенита». Нижегородцы впервые в истории вышли в РПЛ, хотя в ФНЛ заняли лишь третье место. Команду, получившую прописку в элитном дивизионе вместо «Оренбурга», возглавил экс-зенитовец Александр Кержаков. «Сочи» в межсезонье отдал Антона Заболотного в ЦСКА, но и без него команда Федотова должна без труда взять три очка в предстоящей встрече.