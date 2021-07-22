На официальном сайте Олимпийских игр в Токио полуостров Крым изобразили как часть Российской Федерации. Во всплывающем окне «Olympics Cheer Zone» между Украиной и Крымом проведена линия границы.

Напомним, Крым вошел в число российских регионов в марте 2014 года, после проведенного там референдума. Украина не признала его результаты.

На недавно прошедшем чемпионате Европы по футболу произошел скандал, поскольку сборная Украина подготовила форму с провокационным дизайном: на футболках было изображено контурное очертание границ страны, включавшее Крым. УЕФА разрешил команде играть в данной экипировке.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но из-за всемирной пандемии коронавируса их пришлось отложить. Соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.