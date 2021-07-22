Главный тренер сборной Германии на Олимпийских играх Штефан Кунц прокомментировал слухи о его возможном назначении в российскую команду.

«Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время. Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», — приводит слова Кунца РИА «Новости».

Напомним, с 2016 года Кунц является главным тренером молодежной сборной Германии по футболу. Ранее в СМИ его неоднократно называли возможным сменщиком Станислава Черчесова у руля российской национальной команды.

На данный момент Кунц вместе с олимпийской сборной Германии находится на Играх в Токио. В первом матче турнира его команда потерпела поражение от Бразилии со счетом 2:4.