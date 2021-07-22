Сборная Бразилии по футболу обыграла Германию на старте олимпийского турнира в Токио. Игра проходила сегодня, 22 июля, и завершилась со счетом 4:2.

В составе олимпийской сборной Бразилии хет-триком отметился 24-летний нападающий Ришарлисон, забивший все три гола в первом тайме. Автором еще одного мяча стал 21-летний форвард Паулинью, отличившийся в компенсированное время. В матче принял участие нападающий «Зенита» Малком: он вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

За Германию по голу забили Надим Амири и Рагнар Ахе. С 63-й минуты немцы играли в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку с поля был удален Максимилиан Арнольд.

В следующем матче в рамках группы D Бразилия сыграет с Кот-д’Ивуаром, а Германия — с Саудовской Аравией.