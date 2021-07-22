Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть команду из-за проблем со здоровьем.

Напомним, на Евро-2020 датчанин перенес остановку сердца, потеряв сознание в матче первого тура группового этапа с Финляндией. После этого игрок был прооперирован, ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Член медицинского комитета итальянской Федерации футбола Франческо Браконаро сообщил, что Эриксен не сможет принять участие в матчах Серии А, поскольку лига не допускает игроков с сердечной патологией.

«Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии. Если футболисту удалят дефибриллятор, следовательно, это будет подтверждением того, что патология устранена, и тогда он может вернуться к матчам за «Интер», — приводит слова Браконаро Radio Kiss Kiss.

Эриксен присоединился к «Интеру» в начале 2020 года. В составе миланского клуба 29-летний датчанин отыграл 60 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.