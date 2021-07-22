Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что сборная России выступает на Олимпийских играх в Токио в нейтральном статусе.

«Давление на наших спортсменов из-за отсутствия флага? Все это знали и раньше. В чем тогда дело? Мы давно про флаг все знаем. Какое нам теперь давление? Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали! Так и пишите!» – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях (Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира) только в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна. Наказание будет действовать до декабря 2022 года.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого лета, будет проходить в период с 23 июля по 8 августа.