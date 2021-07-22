Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси в ближайшее время покинет «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», он продолжит карьеру в одном из клубов MLS.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что аргентинцем интересуется несколько клубов. Дриусси мог вернуться в «Ривер Плейт», за который выступал ранее, но стороны не смогли достичь согласия в переговорах.

Напомним, Дриусси защищает цвета «Зенита» с 2017 года, сине-бело-голубые купили его у «Ривера» за 15 миллионов евро. На данный момент «Трансфермаркт» оценивает стоимость аргентинца в 7,5 миллионов. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В составе «Зенита» Дриусси трижды выиграл чемпионат России, один раз взял Кубок страны и два раза — Суперкубок.