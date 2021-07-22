Бывшая украинская фигуристка, олимпийская чемпионка-1994 Оксана Баюл отреагировала на слова Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике, которую та назвала культурным шоком.

«Никакого культурного шока. Это можно принимать или нет — вопрос второй. Старая заповедь «разделяй и властвуй» — принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и согласно которому лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».

Баюл напомнила, что на Олимпиаде в Токио страны-участницы впервые будут иметь сразу двух знаменосцев — мужчину и женщину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Напомним, ранее Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен фрагмент выступления спортсмена в художественной гимнастике. Навка заявила, что подобные дисциплины переходят все границы и «приведут западный мир в тупик».

Стоит отметить, что в январе 2021 года мужчины впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике.