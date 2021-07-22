Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть московский клуб. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, футболист пообщался с руководством «армейцев» на тему интереса к нему со стороны европейских клубов.

Источник утверждает, что Влашич озвучил желание покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно. Ранее у игрока был шанс перейти в «Милан» на правах аренды, но «армейцы» потребовали слишком большую сумму — 30 миллионов евро. За эти деньги игрока согласен купить «Монако».

Также Скира отмечает, что предыдущий клуб Влашича «Эвертон» имеет процент с перепродажи спортсмена.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Позднее «армейцы» выкупили его за 15,7 миллиона евро.