Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, новое соглашение подписано по схеме «один плюс один»: оно рассчитано на сезон, но подразумевает продление еще на один год.

«Фёдор принимал участие в чемпионате Европы со сборной России, после того, как истек срок его контракта с нами. После напряженного сезона мы снова сели за стол переговоров с нашим игроком и договорились о продлении сотрудничества», — сообщил член правления «Антальяспора» Сезгин Озер.

Напомним, Кудряшов присоединился к турецкому клубу в январе 2020 года. Срок его контракта истек 1 июля 2021 года, с того момента Фёдор находился в статусе свободного агента.

Ранее российский защитник выступал за «Сочи», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и другие отечественные клубы. Перед стартом Евро-2020 он получил мышечное повреждение.