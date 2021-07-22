Летние Олимпийские игры в Токио стартуют уже завтра, 23 июля. Ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня можно здесь:

02:30 Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

03:00 Стрельба из лука. Женщины. Предварительный раунд

03:30 Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

04:30 Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

05:00 Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

05:30 Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

05:50 Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды

07:00 Стрельба из лука. Мужчины. Предварительный раунд

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии их пришлось перенести. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа. Сборная России выступит в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна.