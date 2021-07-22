Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о том, что сборная России будет выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде в Токио (Япония).

Экс-спортсмен дал напутствие участникам турнира и подчеркнул, что им нужно бороться не с соперниками, а с собой — только так можно показать свой лучший результат.

«Что касается отсутствия гимна России на Играх в Токио, то гимн и флаг у нас в сердце, все это мы уже проходили и знаем. Конечно, нашему государству и прежде всего спортивным чиновникам нужно отстаивать наших спортсменов, чтобы российская сборная выступала под своим флагом. Я думаю, что над этим вопросом ведутся работы и на следующей Олимпиаде, надеюсь, будет все в порядке«, — приводит слова Плющенко Legalbet.

Напомним, в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях (Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира) только в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна. Наказание будет действовать до декабря 2022 года.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого лета, будет проходить в период с 23 июля по 8 августа.