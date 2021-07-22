Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал снимок со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

«Моя прекрасная королева», — написал Роналду. Всего за час фотография собрала более 4 млн лайков.

Напомним, ранее Джорджина рассказала, как начались её отношения с Криштиану. По словам девушки, их первая встреча состоялась в магазине Gucci, где она работала продавцом-консультантом.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года, до этого на протяжении девяти лет он защищал цвета мадридского «Реала». Трансфер португальца обошелся итальянскому клубу в 117 миллионов евро. Контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.