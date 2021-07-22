«Сочи» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра проходила сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Российская команда вышла вперед уже на 10-й минуте, автором первого забитого мяч стал защитник Родригао отличившийся с углового. После перерыва, на 67-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи», реализовав пенальти. Итоговый счет встречи был установлен на 81-й минуте, когда Максим Барсов отправил третий мяч в ворота азербайджанской команды.

Ответный матч состоится в Баку на стадионе «Шафа» 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Лига конференций — новый еврокубковый турнир, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.