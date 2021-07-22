Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов выдавал себя за футбольного арбитра Владислава Безбородова и давал от его имени комментарии по поводу ситуации с избиением сына Стаса Пьехи.

Напомним, семилетний сын певца Пётр подвергся нападению в коттеджном посёлке в Рощино. По предварительным данным, инициатором конфликта стала жена Безбородова, обвинившая мальчика в порче бассейна.

В аккаунте группы «Чайф» в «Инстаграме» появилось сообщение, в котором музыканты признались, что несколько дней их гитарист выдавал себя за Безбородова и общался с прессой.

«Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьёзный оборот», — гласит сообщение группы.

Как объяснили музыканты, на протяжении трех дней Бегунову звонили журналисты с вопросами о случившемся. Он не смог убедить представителей прессы, что они звонят не тому человеку, поэтому решил над ними пошутить.