Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о том, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер не сыграют на Олимпийских играх в Токио.

«За последние 15 лет не припомню большого количества крупных турниров без участия Роджера и Рафы. Так что, честно говоря, это немного странно, потому что я привык видеть по крайней мере одного из них», — приводит слова Джоковича Redland CityBulletin.

Серб добавил, что даже в отсутствие Надаля и Федерера на Олимпиаде сыграют лучшие из мировых игроков, входящие в топ-7 мирового рейтинга. По мнению Джоковича, они и станут главными претендентами на завоевание медалей.

Напомним, Надаль решил пропустить Уимблдон и Олимпиаду, чтобы дать своему организму восстановиться, а Федерер снялся с Игр из-за травмы колена.

Теннисный турнир в Токио стартует в субботу, 24 июля.