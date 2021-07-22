Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, останется ли в Санкт-Петербурге после завершения спортивной карьеры.

24-летняя спортсменка является уроженкой Глазова, но с 2011 года живет в Санкт-Петербурге и тренируется под руководством Алексея Мишина.

«Планирую остаться в Петербурге, но естественно буду рассматривать места, где мне понравится работа. Я – человек мира. Хочется побывать в разных странах, понять другой менталитет», — сказала Туктамышева в интервью для «Спорт день за днем».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. Все эти титулы она завоевала в сезоне-2014/15.

Минувшей весной Туктамышева впервые за шесть лет приняла участие в чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, и завоевала серебряную медаль, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой. Также она стала победительницей командного турнира World Team Trophy в составе сборной России, в которой получила статус капитана.