Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем может заняться после завершения соревновательной карьеры.

«Я открыта для новых предложений. Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности кроме фигурного катания. Может быть не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое творческое», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днем».

Напомним, 24-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. Все эти титулы она завоевала в сезоне-2014/15.

Минувшей весной Туктамышева впервые за шесть лет приняла участие в чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, и завоевала серебряную медаль, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой. Также она стала победительницей командного турнира World Team Trophy в составе сборной России, в которой получила статус капитана.