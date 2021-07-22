«Ростов» и «Динамо» встретятся в первом матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Ростове-на-Дону сегодня, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервным рефери назначен Евгений Буланов.

По оценкам экспертов, фаворитом с небольшим преимуществом сегодня будет «Динамо». В межсезонье москвичи усилились защитником Диего Лаксальтом, до этого выступавшим за «Селтик» на правах аренды из «Милана». «Ростов» арендовал у бело-голубых нападающего Николая Комличенко.

В прошлом сезоне «Ростов» занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — 7-е.