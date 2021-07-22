Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом» в первом туре молодежного первенства России. Игра будет проходить в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Евдокимовым.

В прошлом сезоне команды дважды встречались друг с другом весной: в апреле матч в Петербурге завершился вничью со счетом 2:2, в мае «Ахмат» одержал домашнюю победу — 4:3.

Напомним, действующим победителем молодежного первенства является московский ЦСКА. Второе место по итогам минувшего сезона занял «Краснодар», третьим стал «Зенит».